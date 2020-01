Zauberstäbe und anderes Magisches

Einen zauberhaften Bastelkurs für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren bietet die Volkshochschule an zwei Nachmittagen, am Freitag, 14., und Samstag, 15. Februar, an. Unter Anleitung von Christine Rechl entsteht aus einem einfachen Laternenstab ein leuchtender Zauberstab, ein magisch bemaltes Geschirrtuch sowie sechs Eulen-Postkarten. Beginn ist an beiden Tagen um 15.30 Uhr im VHS-Werkraum, Lossaustraße 3 b. Anmeldung ist bis zum 3. Februar unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red