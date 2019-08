Zauberkurse mit Kinderzauberer Markus

Am Donnerstag, 22. August, zeigt Kinderzauberer Markus im Schönborn-Saal des Kastenhofs einige heiße Tricks. In seinem Anfängerkurs können Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren kleine Zauberkunststücke lernen und ausprobieren, was man mit Luftballons so alles machen kann. Los geht's um 9 Uhr. Teilnehmer sollten eine Schere, Klebstoff und Buntstifte im Gepäck haben. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Wer den ersten Kurs erfolgreich abgeschlossen hat, kann sein Können in einem Aufbaukurs vertiefen, der am gleichen Tag um 12.30 Uhr beginnt. Anmeldungen für die beiden Zauberkurse nimmt die Weismainer Jugendbeauftragte Janine Brunecker telefonisch unter 0171/8306889 oder per E-Mail JanineBrunecker@gmx.de entgegen. red