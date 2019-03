Am Mittwoch, 13. März, findet um 19 Uhr im Kulturraum der Reha-Klinik Lautergrund im Rahmen des Bad Staffelsteiner Kulturprogrammes ein abwechslungsreicher Zauberabend mit dem bekannten Zauberkünstler "Konthur" statt. Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Künstler "verzaubert" seit vielen Jahren sein Publikum im In- und Ausland und an diesem Abend sicher auch die Besucher mit seinem Programm "Zauberkunst für alle Sinne". red