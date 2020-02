Zauberhaftes in der Alten Schäferei in Ahorn

Ein alter Brauch lebt auf: Am zweiten Februarwochenende im neuen Jahr lädt die Alte Schäferei zum Schlenkermarkt ein. Das Fest findet am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 18 Uhr statt. Um 17.30 Uhr gibt es eine Feuershow mit "harlekino".

Was steckt dahinter? Mit dem Fest Mariä Lichtmess am 2. Februar endet im kirchlichen Kalender die Weihnachtszeit. Die katholische Kirche feiert diesen Tag zur Erinnerung an die Darbringung Jesu durch Maria im Tempel. Noch heute werden am Lichtmesstag Kerzen und Wachsstöcke geweiht. Auf dem Land hatte dieser Tag auch eine große weltliche Bedeutung. Mit ihm ging das bäuerliche Arbeitsjahr zu Ende, und dem Gesinde wurde der Lohn vom ganzen letzten Jahr ausbezahlt. Je nach Dienstherr erhielten Knechte und Mägde dazu noch etwas Kleidung oder ein paar Schuhe. Der Lohn war meistens nicht sehr hoch, denn Kost und Logie waren auf dem Hof frei.

Außerdem wurde entweder ein neuer "Dienstvertrag" für das nächste Jahr ausgehandelt oder die Stelle gewechselt. Den neuen Dienstherrn hatte man vorher schon ausgesucht oder fand ihn auf dem Schlenkermarkt. Zu Lichtmess wurden also die Belegschaften durcheinandergewürfelt. Liebschaften unter den Dienstboten, denen das Heiraten lange Zeit nicht gestattet war, hielten oft nur bis zu

diesem Zeitpunkt. Bis zum Antritt des neuen Dienstes und nur während dieses Dienstwechsels hatte das Gesinde ein oder mehrere arbeitsfreie Tage. Sie waren eine ersehnte Unterbrechung des Alltags. Die Zeit wurde genutzt, um den eigenen Hausrat in Ordnung zu bringen und Eltern sowie Verwandte zu besuchen. Sie boten aber auch Gelegenheit zum "herumschlendern" oder "herumschlenkern".

Dieser Zeitraum wurde auch "Schlenkelweil" genannt. Während der "Schlenkertage" besuchte man außerdem den Schlenkermarkt, um sich allerhand Schönes einzukaufen. Burschen und Mädchen beschenkten sich dabei gegenseitig. Auch das Wirtshaus wurde aufgesucht, was Gelegenheit gab, den verdienten Lohn wieder auszugeben.

Von den früher üblichen Lichtmess-Märkten haben sich nur wenige erhalten. Auf dem Schlenkermarkt in der Alten Schäferei dürfen sich die Besucher auf ein buntes und abwechslungsreiches Markttreiben mit vielen Ausstellern und kurzweiliger Gauklerkunst freuen. Um 17.30 Uhr überrascht eine Feuershow zum Abschluss des Marktes. Natürlich ist bestens für Speisen und Getränke gesorgt, denn die Landfrauen verwöhnen ihre Gäste mit ihren fantastischen Kuchen.

Eintritt zum Markt: Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder bis zwölf Jahre und Mitglieder des Fördervereines haben freien Eintritt. red