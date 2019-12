Bad Brückenau 21.11.2019

Freizeit

Zauberhafter Advent

Ein "Zauberhafter Advent" findet in Bad Brückenau am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in der Georgi-Kurhalle im Georgi Kurpark statt. An den Ständen gibt es nicht nur Essen, sondern auch viel ...