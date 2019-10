"Zauberhafter Abend"

Unter dem Motto "Eine Abendgala für die ganze Familie" laden die Zauberfreunde Bamberg am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr zu ihrer großen Jahres-Zaubergala in den Gasthof Rieneck nach Zückshut, Hauptstraße 36 in 96149 Breitengüßbach, ein. Unter der Moderation von Profi-Zauberkünstler Bert Rex, der zu den Größen der Varieté-Szene gehört, werden regionale Zauberkünstler einen mehr als zweistündigen Abend mit magischen Darbietungen für die ganze Familie gestalten.

Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro (Erwachsene) sowie 8 Euro (Kinder). Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Bereits am Nachmittag wird es ab 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr) eine Kinder-Vorstellung geben.

Der Eintritt kostet pro Kind drei Euro, für je zwei erwachsene Begleiter pro Kind ist der Eintritt frei. Unter www.zauberfreunde-bamberg.de gibt es Informationen zu den Zauberfreunden, die vor allem durch "Bamberg zaubert" bekannt sind. red