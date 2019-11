Seit jeher erfreut sich das vorweihnachtliche Konzert am Sonntag des 1. Advents in Wilhelmsthal größter Beliebtheit. Ensembles und Solisten aus Wilhelmsthal wie auch aus dem Landkreis laden wiederum alle Freunde adventlichen Liedguts ein, sich mit sorgsam ausgewählten Stücken auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen.

Was gibt es Besinnlicheres und Schöneres als stimmungsvolle Klänge zur Adventszeit, um die Freude über die Geburt Jesu zu verkünden und das Gotteshaus mit der frohen weihnachtlichen Botschaft zu füllen? Am Sonntag können nun erneut alle Gäste rund eineinhalb Stunden lang mit weihnachtlicher Musik in der stimmungsvoll geschmückten Pfarrkirche St. Josef zauberhafte Momente des Innehaltens und der Besinnlichkeit erfahren.

Mitwirkende sind die Singgruppe "Cantate Nova" aus Teuschnitz, die Bläsergruppe der Trachtenkapelle Wilhelmsthal, der Männerchor "Cäcilia" Wilhelmsthal, Harald Kalamala, Thomas Greser sowie die "Haache Stöckrache" und das Großmutter-Mutter-Tochter-Gespann Agnes, Andrea und Anna Müller. Abgerundet wird das Abendprogramm von heiter-nachdenklichen Geschichten der Mundart-Autorin Ulla Steiner. Traditionsgemäß den Abschluss des Konzerts bildet das gemeinsam angestimmte "Macht hoch die Tür".

Herzliche Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. Der Eintritt ist frei. hs