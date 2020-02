Zaubergesänge und sphärische Klänge mit "Dezibella" genießen

Zum Frauenfrühstück und Konzert mit "Dezibella" wird zum internationalen Frauentag ins Pfalzmuseum Forchheim eingeladen. Am Sonntag, 8. März, gibt es ab 10 Uhr Frühstück , das Konzert beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro für das Frühstück oder zehn Euro fürs Konzert, Kombikarte Frühstück/ Konzert kommt auf 20 Euro (nur mit Voranmeldung).

Begehen Sie den internationalen Frauentag einmal anders und verwöhnen Sie sich rundum, schlagen die Veranstalterinnen vor. Das Pfalzmuseum Forchheim bietet einen besonderen Start in den Tag: Frauen beginnen ihn mit ihrer besten Freundin, ihrer Mutter oder ihrer Tochter bei einem liebevoll gestalteten Frauenfrühstück und lassen sich anschließend mit dem Frauenchor "Dezibella" unter dem Motto "Zaubergesänge und sphärische Klänge" beschwingen.

Gern darf natürlich auch der Ehemann, Freund, Sohn, Vater oder Onkel mitgebracht werden am Sonntag, 8. März, ab 10 Uhr ins Pfalzmuseum Forchheim. Der Vorverkauf läuft bis zum bis Sonntag, 1. März, an der Museumskasse in der Kapellenstraße 16 in Forchheim.

Der Frauenchor "Dezibella" aus Erlangen mit seiner Dirigentin Eva-Maria Noé wurde 1996 von musikbegeisterten, sangesfreudigen Frauen gegründet und hat durch seine Leistungen seitdem Anerkennung und einen festen Platz in der regionalen Chor- und Musikwelt gefunden. Der Erlanger Frauenchor besteht aus etwa 30 sangesfreudigen Frauen aus Erlangen und Umgebung, aus allen Alters- und Berufsgruppen.

Frauenbewegte Lieder sind seit den Anfängen im Repertoire, aber auch viele andere Epochen und Stile von der Renaissance bis in die Gegenwart, von Jazz- und Pop-Arrangements über Weltmusik bis hin zum Volkslied werden ausprobiert und gemischt.

Der lebendige Klang des Frauenchors entspringt einer unbändigen Lust am Singen. "Zaubergesänge und sphärische Klänge" heißt das Konzert, und damit will "Dezibella" das Publikum fesseln: Der Chor erzählt Märchen, die Zuhörer tauchen in mystische Welten und in die Natur ein und gehen mit in geheimnisvolle Landschaften. Arrangements aus dem Jazz-, Ethno- und Popbereich bilden den Rahmen, in dem der Chor mit seinen Stimmen, Bewegungen und Choreografien die Funken seiner Begeisterung sprühen lässt.Die Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen statt. red