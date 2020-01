Close-up Zauberei mit Mr. Flo gibt's am morgigen Freitag, 31. Januar, in der Regena Bar in Bad Brückenau. Ab 20 Uhr dürfen sich die Be sucher von einem Close up Künstler in eine Welt voller Il lusion, Freude und Spaß an Tricks und Manipulation entführen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek