Zauberei in der Regena-Bar

Am Mittwoch, 1. Mai, gibt es in der Regena-Bar eine sogenannte Close-up Zauberei. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Ein Close-up Künstler entführt die Besucher in eine Welt voller Illusion, Spaß an Tricks und Manipulation. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht notwendig, teilt das Regena mit. sek