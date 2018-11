"Zauber" in Melkendorf

Die Dorfgemeinschaft Melkendorf lädt am Sonntag, 25. November, ab 11 Uhr zum "Adventszauber" ein. Abseits der großen und lauten Weihnachtsmärkte will man vor Ort zusammenkommen und sich gemeinsam mit den Besuchern auf die Adventszeit einstimmen. Angeboten wird Kulturelles, Kulinarisches, Herbstliches und Adventliches für die ganze Familie. Wer Appetit auf "Ördöpflsubbn" (Kartoffelsuppe) oder Gyrostopf hat, der bekommt hier die hausgemachten Spezialitäten bereits ab Mittag angeboten.

Die "Aussteller" kommen alle aus Melkendorf oder sind Mitglied der örtlichen Vereine. Eine bunte Palette handgefertigter Produkte aus Holz, Stoff oder Stein der "Dorfkünstler" wird angeboten. Daneben sind Fruchtaufstriche, Liköre, Rosenzucker, Apfelchips, Nussvariationen und Kräuteressige als Geschenke aus der Küche zu haben. Kinder können sich in der Schule bei adventlichem Basteln treffen und private handgefertigte Krippen können bewundert werden.

Um 14.30 Uhr ist die Liedertafel Melkendorf in der Kirche zu hören, um 16 Uhr erklingen dann die klaren Stimmen der Geschwister Bergmann und um 18 Uhr singt die bekannte Melkendorferin Elisabeth Jacobi. Mit einem Bildervortrag um 13.30 und um 17 Uhr unter dem Titel "Zwei Melkendorfer Feuerwehrler in Tansania" informieren Günther Lengenfelder und Rainer Neundorfer über ihre Unterstützung für das Projekt "Klumpfuß und Feuerkinder - Kinderhilfe Tansania" der Missionsstation Ifunda in Tansania. Zum Abschuss des "Melkendorfer Winterzaubers" spielen um 18.45 Uhr Dudelsackpfeifer, die von einem kleinen Fackelzug begleitet werden. asp