Zaubacher Weihnacht

Am Vorabend des ersten Advent stimmt die Landjugend Zaubach in die Weihnachtszeit ein und lädt zur 2. Zaubacher Dorfweihnacht ein. Auf dem Platz vor dem Landjugendheim und im Saal gibt es Plätzchen, Steaks, Bratwürste und Suppe, zudem verschiedene Heißgetränke sowie weihnachtliche Musik. An Feuerschalen und unter Heizpilzen kann ein schöner Abend verbracht werden. Los geht es um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Die ganze Bevölkerung ist eingeladen. kpw