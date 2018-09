"Zarathustra"-Installation ist noch bis Sonntag zu sehen

Nur noch bis Sonntag, 23. September, zu sehen ist die beeindruckende Installation des Münchner Künstlers Peter Rutzmoser in der Galerie des Kronacher Kunstvereins mit dem Titel "Also sprach Zarathustra".

Auf 444 Tafel hat er das Hauptwerk F. Nietzsches kalligrafisch niedergeschrieben und in Kronach erstmals als Installation präsentiert.

Die Grundfarbigkeit der Tafeln reflektiert die Stimmung des philosophischen Werkes und beherrscht den Galerieraum. Die beeindruckende Präsentation der Tafeln in Fläche und Raum visualisiert die gepredigte gesetzhafte Lehre Zarathustras und ihre gleichzeitige Zerbrechlichkeit.

Der Besucher bewegt sich in Zarathustras Aura, wird verleitet, die einzelnen Tafeln zu lesen. Erstaunlich ist dabei, wie schnell man die Schrift zu lesen erlernt.

Dann blockieren raumhohe Türme, aus über hundert aufeinandergestapelten Bildtafeln das Fortkommen im Raum.

Der Transfer zu "Also sprach Zarathustra" ist an jeder Stelle nachvollziehbar und gelungen. "Ein Ausstellung auf höchstem Niveau, die in jeder Kunsthalle gezeigt werden könnte", so Karol J. Hurec, Erster Vorsitzender des Kronacher Kunstvereins e.V.. Die Öffnungszeiten der Galerie des Kunstvereins: Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. red