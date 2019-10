Zapfendorf trauert um den Feuerwehr-Kommandanten

"Der Markt Zapfendorf trauert mit Ehrfurcht und Respekt um den ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Zapfendorf, Stefan Eichelsdörfer", schreibt Bürgermeister Volker Dittrich. "Mit unserer Trauer und unserem ehrenden Gedanken verbindet sich unser aufrichtiger Dank für sein Wirken für die Gemeinde und die Feuerwehren. Wir werden seinen vorbildhaften Einsatz niemals vergessen."

Eichelsdörfer wurde am 28. Dezember 2012 zum stellvertretenden Kommandanten der FFW Zapfendorf gewählt, am 17. März 2018 zum Ersten Kommandanten. Laut Gemeindeaufzeichnungen war er seit Ende der 1970er Jahre bei Feuerwehren aktiv, in Zapfendorf ab 1988.

Bestürzt über seinen plötzlichen Tod zeigt sich auch die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite. "Er ging von uns bei dem, für was er lebte - einem Feuerwehreinsatz", heißt es dort. Sein Tod hatte allerdings nicht direkt mit dem Einsatz zu tun, bei dem er zugegen war. Eichelsdörfer wurde 57 Jahre alt.

Die Verabschiedung an der Urne findet am Freitag, 11. Oktober, ab 16.30 Uhr im Friedhof Bad Staffelstein statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis beigesetzt.

Die Familie bittet darum, von Blumen- und Kranzniederlegungen abzusehen. jm