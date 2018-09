Zapfendorf mit Doppelschlag

Der SV Pettstadt hat mit einem 6:0-Kantersieg über das neue Schlusslicht DJK Gaustadt die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Bamberg verteidigt. Im Verfolgerduell behielt der FSV Buttenheim mit 1:0 gegen die SpVgg Rattelsdorf die Oberhand. Der ASV Sassanfahrt verpasste den Sprung auf Rang 3 durch eine 0:2-Heimniederlage gegen den SV Zapfendorf. Die Mannschaft von SVZ-Trainer Manfred Distler kletterte damit auf Tabellenplatz 7. Seine ersten Punkte durfte Aufsteiger SC Heiligenstadt beim 3:2 gegen den SV Dörfleins feiern. FSV Buttenheim -

SpVgg Rattelsdorf 1:0

In einer umkämpften Partie mit vielen Foulspielen und Unterbrechungen reichte den Buttenheimern ein frühes Tor in der 5. Minute von A. Elshani zum knappen Heimerfolg. Rattelsdorf hielt kämpferisch dagegen, konnte sich aber nur wenige Chancen herausspielen. Die beste Gelegenheit für die Gäste vergab Elflein in der 23. Minute allein vor FSV-Torhüter Stark. D. Karmann verpasste es in der 52. Minute, für den Phönix das Ergebnis zu erhöhen. Sein Torschuss nach guter Vorarbeit von Elshani war aber zu harmlos. So blieb es nach einer hitzigen Schlussphase beim knappen, aber verdienten FSV-Sieg.

ASV Sassanfahrt -

SV Zapfendorf 0:2

Mit einem Doppelschlag entschieden die Zapfendorfer diese Partie bereits in der ersten halben Stunde für sich. Zwei Minuten nach dem Führungstreffer durch Dominik Stöhr (22. Minute) erzielte Tobias Hennemann den zweiten Treffer für die Gäste. Danach ließen die Zapfendorfer nichts mehr anbrennen und brachten den Vorsprung über die Zeit. red