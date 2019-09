Der Kreisverband für Freizeitreiter und -fahrer lädt am morgigen Freitag zu einem Vortrag über Zahngesundheit bei Pferden ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte des SV Memmelsdorf, Bamberger Straße 3. Tierärztin Frederike Kaßmekat gibt zunächst einen anatomischen Überblick über den Schädel des Pferdes und demonstriert an einem Modell, welche Strukturen bei der Futteraufnahme beteiligt sind. Sie wird dann mögliche Zahnprobleme beim Pferd beschreiben und aufzeigen, wie diese erkannt und behandelt werden können. Des Weiteren steht sie den Anwesenden für Fragen zur Verfügung. Alle Interessierten sind willkommen. Der Eintritt ist frei. red