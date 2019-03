Zahme Ratte sucht ihren Besitzer

Eine zahme Ratte sorgte auf einem Parkplatz beim Sinntor für Aufsehen. Bereits am Montagnachmittag wurde erstmals gemeldet, dass diese dort herumläuft. Trotz Lockversuchen mit diversen Leckereien hatte sie sich am Montag nicht fangen lassen. Als das gefleckte Tier am Dienstagvormittag immer noch dort gesehen wurde, gelang es einem Tierfreund, sie mit einem Pappkarton einzufangen. Nach einer Zwischenstation bei der Polizei Bad Brückenau wartet die Ratte nun in den Räumlichkeiten des Bauhofs der Stadt Bad Brückenau auf ihren noch unbekannten Besitzer, schreibt die Polizei. pol