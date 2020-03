Zahlreiche Zigaretten bei Einbruch erbeutet

Auf zahlreiche Stangen Zigaretten hatten es derzeit Unbekannte bei einem Einbruch in einen Tabakwarenladen am frühen Donnerstagmorgen in der Ketschengasse abgesehen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Ein Anwohner konnte, kurz nach 0.50 Uhr, beobachten, wie zwei männliche, dunkel gekleidete Personen mit Säcken von der Ketschengasse in Richtung Albertsplatz liefen. Nachdem der Mann nach draußen gegangen war, erkannte er in dem Lottogeschäft eine Person mit Maske. Als der Einbrecher den Zeugen bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Der Zeuge kehrte in seine Wohnung zurück und verständigte die Polizei. Obgleich mehrere Streifenbesatzungen rasch an den Einbruchsort kamen und zudem im umliegenden Bereich fahndeten, konnten sie die Täter nicht mehr ausfindig machen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten brachen die Unbekannten die Zugangstüre zu dem Geschäft auf und erbeuteten circa 250 bis 300 Stangen Zigaretten im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Zudem hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Die Beamten führten am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am Donnerstag in der Zeit von etwa 0.45 Uhr bis kurz nach 1 Uhr, insbesondere in der Ketschengasse auf Höhe des Gymnasiums oder im umliegenden Bereich verdächtige Personen gesehen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0. pol