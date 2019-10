Zahlreiche Projekte widmen sich Arten- und Naturschutz

Mit unterschiedlichen Arten- und Naturschutzprojekten haben sich 150 Naturschützer auf Einladung der Hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön in Poppenhausen getroffen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Biosphärenreservats Rhön, Verwaltungsstelle Hessen, hervor. 13 Referenten präsentierten den aktuellen Stand der vielen Arten- und Naturschutzprojekten in der Rhön.

Es sei die erste länderübergreifende Biosphärentagung gewesen, die nicht nur einen aktuellen Überblick über Erfolge und Problemstellungen bot, sondern Engagierte aus Bayern, Hessen und Thüringen für einen Austausch zusammenbrachte. Der Schutz von Rotmilan und Birkwild, das Management invasiver Arten wie der Lupine, die Folgen von Klimawandel und Landwirtschaft auf die Rhöner Gewässer und auf das artenreiche Berggrünland: Die Biosphärentagung habe einen Querschnitt durch die Forschungs- und Schutzprojekte im Dreiländereck gegeben.

Referenten waren nicht nur Mitarbeiter der Verwaltungsstellen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön, sondern auch wichtige Partner des Biosphärenreservats - ob Fachexperten von den Universitäten Gießen und Kassel oder heimische Biologen. Auch ein in der Rhön noch wenig erforschtes Thema stand auf der Tagesordnung: In einem Vortrag über Spinnen und Spinnentiere erfuhren die Teilnehmer von Diplom-Biologe Theo Blick aus Hummeltal, dass dieser in der Rhön eine komplett neue Spinnen-Art entdeckt hat, die es nun zu beschreiben gilt. Neben Rhönschaf und Rhönquellschnecke könnte es also bald auch eine Rhönspinne geben.

"Es gibt in der Rhön viele, die sich beruflich oder ehrenamtlich am Naturschutz beteiligen. Unser Ziel war es, diese Akteure zu vernetzen und ihre Arbeit im länderübergreifenden Kontext

darzustellen", sagte Torsten Raab, Leiter der Hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. "Die Folgen von Klimawandel, Lichtverschmutzung und Insektensterben sind auch in der Rhön spürbar", sagte Raab. Daher sei es wichtiger denn je, dass sich die Akteure weiter in die politische Debatte einbringen.

An Tag zwei der Tagung konnten sich die Teilnehmer bei Exkursionen zu Flächen in Bayern, Hessen und Thüringen direkt vor Ort ein Bild von der Projektarbeit machen. Themen waren Waldnaturschutz und Waldumbau, die Vielfalt der Kalkmagerrasen - und das Life-Projekt: Im Roten Moor berichteten Jonas Thielen als ehemaliger Projektmanager und der Biologe Benno von Blanckenhagen von den Maßnahmen zur Offenhaltung der Flächen im Moor und den bedrohten Arten - darunter der Goldene Scheckenfalter -, die hiervon profitieren. red