Zahlreiche Kollisionen

Bei mehreren Unfällen im Süden des Landkreises und im Oberland kam es zu viel Blechschaden, doch die Verletzungen hielten sich glücklicherweise im Rahmen.

Ein älterer Herr wollte am Freitag in Forchheim kurz vor 11 Uhr mit seinem Pkw VW von der Bügstraße aus die Adenauerallee überqueren. Dabei übersah er eine Fahrradfahrerin. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro und am Fahrrad in Höhe von 500 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt.

Auf der Staatsstraße bei Steinbach scherte eine 53-Jährige mit ihrem Opel zum Überholen aus, wobei sie einen 25-jährigen Motorradfahrer übersah, der sie gerade überholte. Durch den Zusammenstoß entstand am Motorrad wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 16 000 Euro, und der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden am Pkw wurde mit 2000 Euro beziffert.

Am Freitag stießen in der Unteren Hauptstraße in Heroldsbach beim Ausweichen eine 53-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann mit ihren Fahrrädern zusammen. Der Mann brach sich das Schlüsselbein.

An der Einmündung von zwei Radwegen auf der Staatsstraße 2262 in Hallerndorf kollidierten am Freitag um 16.30 Uhr zwei Radler (71 und 57 Jahre), wobei sich der Ältere leichte Verletzungen zuzog.

Beim Einbiegen von der Weiherstraße in Wiesenthau auf die Kreisstraße missachtete ein 44-jähriger Pkw-Fahrer das Vorfahrtsschild und stieß mit einem links kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Es gab 800 Euro Sachschaden und der Radler musste leicht verletzt in die Klinik. pol