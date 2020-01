Zahlreiche Erfolge für Hubertus-Schützen

Die Dürrenrieder Schützen haben ein Königsessen veranstaltet und dabei Preise an erfolgreiche Mitglieder verteilt.

Sportleiter Martin Schramm informierte darüber, was die Dürrenrieder Hubertus-Schützen im vergangenen Jahr an Leistungen erbracht und an Titeln errungen haben. Er übergab laut einer Mitteilung des Vereins im Maroldsweisacher Gemeindeteil die Urkunden und Nadeln an die erfolgreichen Schützen.

Einen Tag zuvor konnten die Dürrenrieder Jungschützen den zweiten Platz mit der Mannschaft beim Speedy Cup des Gaus Oberfranken-Nord einfahren. Schramm bemängelte aber, dass der Titel im Vergleich zu früher an Bedeutung verliere, da immer weniger Schützen daran teilnehmen. Er appellierte an den anwesenden Gauschützenmeister Klaus Jentsch, dass man dringend gegensteuern müsse, da die Jugend im Schützensport, wie auch in jedem anderen Verein, das Wichtigste sei.

Bei den Jahrgangsmeisterschaften holte Anne Seifert den Titel in ihrer Altersklasse, und bei den Gaumeisterschaften belegte Irene Sauerteig, wie auch in den Vorjahren, den ersten Platz.

Auch den begehrten Grenzlandpokal, der 2019 in Eckartshausen ausgetragen wurde, konnten die Dürrenrieder Schützen gewinnen, und zwar vor den Vereinen Junkersdorf, Ditterswind und Eckartshausen.

Bei den Rundenwettkämpfen ist für die drei untersten Mannschaften die Saison bereits beendet, und die ersten beiden Mannschaften sind noch aktiv. Die Rundenwettkämpfe verlaufen laut Schramm heuer recht erfolgreich, wobei die Erste Mannschaft momentan den dritten Platz in der Gauoberliga belegt und die Zweite Mannschaft in der Gauliga als Tabellenführer sogar auf Meisterkurs ist.

Anschließend wurden die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft bekanntgegeben, die mit dem Damen- und Jugendpokal kombiniert ist. Ausgewertet wird hier eine Kombination aus den Ringen aus 40 Schuss und dem besten Teiler. Bei den Jungschützen setzte sich Anne Seifert mit 57 Punkten durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Lisa Wohlmacher mit 70 und Anreas Bätz mit 72 Punkten.

Den Damenpokal sicherte sich Kerstin Gagel mit sehr starken 28 Punkten durch ihren 6,0-Teiler und 378 Ringen vor Irene Sauerteig mit 60 und Anja Deschner mit 125 Punkten.

Bei der Vereinsmeisterschaft belegte Anne Seifert mit ihren 57 Punkten den dritten Platz und Martin Schramm erreichte mit 374 Ringen und einem 17-Teiler und somit 43 Punkten den zweiten Platz. Siegerin wurde Kerstin Gagel durch ihre herausragenden 28 Punkte beim Damenpokal, da die Ergebnisse hierfür herangezogen werden.

Martin Schramm informierte über den Fasching, der vor der Tür steht. Beginn ist mit dem Faschingstanz am ersten Freitag im Februar und dem Kinderfasching am Sonntag danach. Weiterhin bastelt die Schützenjugend an einem Faschingswagen und fährt bei den Faschingsumzügen in Ebern und Seßlach mit.

Wie immer findet am Freitag nach Aschermittwoch die Jahresversammlung statt (diesmal mit Neuwahl). Der Vereinsausflug führt am Samstag, 9. Mai, nach Rüdesheim am Rhein. red