Zahlen sinken weiter

Im Landkreis gab es am Freitag keinen neuen bestätigten Coronafall. Aktuell liegen nur noch 48 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. 258 Coronafälle sind im Landkreis Bad Kissingen bisher insgesamt bestätigt worden. Als gesund aus der Quarantäne entlassen werden konnten bisher 191 Menschen. 19 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 61 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Im Seniorenzentrum Kramerswiesen sind auch die beiden letzten Bewohner, die in den Wochen zuvor positiv auf Covid-19 getestet waren, wieder genesen. Zwei Mitarbeiter gelten derzeit noch als positiv. Sie befinden sich seit geraumer Zeit nicht mehr im Dienst.

In den Heiligenfeld Kliniken liegen sowohl bei Patienten als auch in der Mitarbeiterschaft inzwischen keinerlei bestätigte Covid-19-Fälle mehr vor. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten auch die Heiligenfeld-Kliniken Schutzmaßnahmen für Mitarbeiterschaft und Patienten ergriffen. Unter anderem werden ambulante Therapieleistungen ausgesetzt, Aufnahme-Checks bei medizinisch notwendigen Reha-Aufenthalten (wie z.B. AHB) durchgeführt, bei notwendigen Therapien werden die Gruppengrößen reduziert. Zusätzlich trat ein spezifischer Hygienemaßnahmenplan in Kraft. red