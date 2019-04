Zahlen schützt vor Einlieferung in JVA

Bei einer Lkw-Kontrolle am Donnerstagnachmittag auf der A 73 im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Süd stellten Schleierfahnder der Autobahnpolizei fest, dass für den 50-jährigen Beifahrer ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Die umgehende Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt konnte der rumänische Staatsangehörige durch Zahlung der fälligen Geldstrafe in vierstelliger Höhe noch abwenden. pol