Zahl der Wildunfälle nimmt wieder zu

In den vergangenen Tagen wurden wieder vermehrt Wildunfälle im gesamten Dienstbereich der Polizeiinspektion Höchstadt registriert. Dabei entstand an den beteiligten Autos teilweise enormer Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auch die Polizei Neustadt meldet drei Wildunfälle vom Montag. Unter anderem erfasste ein 38-jähriger Autofahrer zwischen Vestenbergsgreuth und Gleißenberg mit seinem Auto ein Reh. Die Polizei weist daher auf die erhöhte Unfallgefahr durch Wildwechsel im Frühjahr hin.