Zahl der Verkehrsunfälle in Oberfranken ging im vergangenen Jahr leicht zurück

"Obwohl wir weniger Unfalltote und Verletzte in unserer Verkehrsunfallstatistik zum vergangenen Jahr verzeichnen können, wollen wir die Sicherheit auf den oberfränkischen Straßen weiterhin verbessern", resümiert Oberfrankens Polizeivizepräsident Udo Skrzypczak bei der Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2018. "Unsere bewährte Verkehrssicherheitsarbeit zahlt sich aus, wie auch ein leichter Rückgang der Gesamtunfallzahlen zeigt."

Die oberfränkische Polizei registrierte im Jahr 2018 32 834 Verkehrsunfälle und somit einen Rückgang um rund 0,5 Prozent (2017: 33 001). Von diesen Verkehrsunfällen endeten 55 tödlich (2017: 74). Im Zuständigkeitsbereich der oberfränkischen Polizei starben 56 Menschen an den Folgen eines Verkehrsunfalls (2017: 68). Das bedeutet einen Rückgang von über 16 Prozent. Anzumerken ist hierbei, dass im Jahr 2017 alleine bei dem tragischen Busunglück auf der Autobahn A9 nahe Münchberg im Landkreis Hof 18 Businsassen ihr Leben verloren. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in Oberfranken sank um gut 2 Prozent auf 4180 Verkehrsunfälle (2017: 4266). Insgesamt wurden im Jahr 2018 5535 Verkehrsteilnehmer verletzt (2017: 5648), wobei 1083 Personen schwere Verletzungen erlitten (2017: 1006).

Die Verkehrsunfälle mit Sachschaden, die eine Anzeige zur Folge hatten, gingen um 4,6 Prozent auf 9229 (2017: 9674) zurück. Um rund 1,9 Prozent stiegen hingegen die 19 425 Kleinunfälle mit Blechschäden (2017: 19 061). Rund zwei Fünftel dieser Kleinunfälle ereignete sich im Zusammenhang mit Wildwechseln.

Auch 2018 war eine überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle, wie es auch der bayernweite Vergleich widerspiegelt. Erfreulicherweise sanken die Geschwindigkeitsunfälle von 2260 (2017) auf 1636 (2018) Verkehrsunfälle und somit um rund 28 Prozent.

Weitere Hauptunfallursachen sind neben einer falschen Straßenbenutzung und dem Nichtbeachten des Rechtsfahrgebots, das Nichtbeachten der Vorfahrt oder des Vorranges.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Alkoholeinfluss erhöhte sich im Jahr 2018 um über 4,7 Prozent auf 444 (2017: 424). Alkoholkonsum war bei sieben Getöteten unfallursächlich (2017: 3). In Verbindung mit Alkoholunfällen erlitten 270 Personen Verletzungen (2017: 230). Deutlich mehr als die Hälfte der betrunkenen Fahrzeugführer (253 von 443) hatte über 1,5 Promille Alkohol im Blut (2017: 235 von 424).

Drei Kinder starben

Bei 291 Verkehrsunfällen im Jahr 2018 waren Kinder beteiligt (2017: 274), wobei 326 Kinder Verletzungen erlitten (2017: 309). Leider kamen im Jahr 2018 drei Kinder bei Verkehrsunfällen ums Leben. Anfang Januar 2018 starb ein sechs Monate alter Säugling bei Marktrodach beim Frontalzusammenstoß zweier Autos und zwei Tage später ein vier Monate alter Säugling bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 9 bei Münchberg. Ein Achtjähriger wurde Mitte August in Michelau, Landkreis Lichtenfels, mit seinem Fahrrad von einem Lastwagen erfasst und ebenfalls tödlich verletzt.

Die Oberfränkische Polizei registrierte eine Steigerung von über 6 Prozent bei den 50 Schulwegunfällen (2017: 47). Kein Schulwegunfall in Oberfranken endete tödlich und 62 Schüler erlitten Verletzungen (2017: 55). Herausragend war ein Schulbusunfall Ende September 2018, als ein mit 18 Schülern besetzter Omnibus auf dem morgendlichen Weg zur Schule aufgrund Wildwechsels bei Pegnitz, Lkr. Bayreuth, von der Straße abkam und in einer Wiese landete. Bei dem Verkehrsunfall erlitten zehn Schüler und der Busfahrer leichte Verletzungen.

Die aufgrund des heißen Sommers lange Biker-Saison 2018 schloss mit einem Anstieg an Motorradunfällen in Oberfranken um rund 1,8 Prozent. Insgesamt waren 799 Mal motorisierte Zweiradfahrer an Verkehrsunfällen beteiligt (2017: 785). Leider erlagen sieben Motorradfahrer (2017: 8) und drei Mofa- bzw. Mopedfahrer (2017: 6) in Oberfranken ihren schweren Unfallverletzungen. 710 motorisierte Zweiradfahrer, und somit 3,2 Prozent mehr, erlitten bei den Verkehrsunfällen auf oberfränkischen Straßen Verletzungen (2017: 688).

Knapp zwei Drittel (469 von 799) der oberfränkischen Motorradunfälle im vergangenen Jahr wurden von den Bikern selbst verursacht.

Erneut mehr Wildunfälle

Mit einer Steigerung von über 4,1 Prozent registrierte die Oberfränkische Polizei erneut eine Zunahme der Verkehrsunfälle, an denen Wildtiere beteiligt waren. Während sich im Jahr 2017 oberfrankenweit noch 7355 Wildunfälle ereigneten, stieg deren Anzahl im Jahr 2018 auf 7658 Verkehrsunfälle an. red