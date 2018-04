Zahl der Mitglieder steigt

In seinem Jahresbericht anlässlich der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Bad Rodach sprach Vorsitzender Horst Nikol die steigenden Mitgliederzahlen im Kreisverband Coburg mit seinen 22 Ortsverbänden an. Seit der Gründung 1947 hätten sie die Zahl von 10 334 erreicht - Höchststand. Das Gleiche gilt für Bad Rodach mit 688 Mitgliedern. Dies zeige, dass der VdK von vielen Menschen gebraucht werde, sagte Nikol. Deswegen würden die Außensprechstunden in Bad Rodach, die immer am zweiten Dienstag im Monat von 8.30 bis 11.30 Uhr im Jagdschloss stattfinden, gut besucht. Die soziale Betreuung der Mitglieder werde sehr ernst genommen. Dazu gehörten nicht nur die Behandlung strittiger Rentenfälle und die Sicherstellung eines ausreichenden Einkommens. "Der Mensch besteht nicht nur aus Fleisch und Blut, er hat auch einen Geist und eine Seele", betonte Nikol. Der Mensch müsse in seiner Ganzheit gesehen werden. Stellvertretende Schriftführerin Angelika Hütter berichtete von zahlreichen Hausbesuchen, weit über 100.

Horst Nikol erinnerte an die Veranstaltungen und Ausflüge des VdK-Ortsverbands und nannte die schon terminierten Vorhaben. So findet die Muttertagsfeier am 5. Mai um 15 Uhr im evangelischen Gemeindesaal statt. Am 18. Juli gibt es eine Ganztagesfahrt nach "Klein Berlin" (Mödlareuth) und Bad Steben. Am 3. September wird der 18. Seniorentag anlässlich der Zeltkirchweih in Neundorf besucht. kagü