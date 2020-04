Zahl der mit Covid-19 infizierten Personen geht weiter zurück

Auch wenn sich die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen in Stadt und Landkreis Bamberg auf einem weiterhin hohen Niveau befindet, so gibt es doch eine positive Tendenz: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist weiter rückläufig.

In den zurückliegenden zehn Tagen sind doppelt so viele Menschen aus der Quarantäne entlassen worden wie neu Infizierte dazukamen. Am 13. April waren insgesamt 319 Personen infiziert. Aktuell sind es 213 Menschen. Die Zahl der Infizierten errechnet sich aus der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit März (553 - plus 4 gegenüber dem Vortag) abzüglich der als geheilt geltenden Menschen (295 - plus 7 gegenüber dem Vortag) und der Verstorbenen (43 - plus 2 gegenüber dem Vortag).

Wie der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg weiter mitteilt, hat sich die Zahl der Infizierten zuletzt nach 20 Tagen verdoppelt; in der zweiten Märzhälfte verdoppelte sich die Zahl der Infizierten teilweise bereits nach drei Tagen. Seit Mitte April steigt die Zahl der als geheilt geltenden Personen stärker als die Zahl der Infizierten. Die Zahl der Geheilten ist fast doppelt so hoch wie die Zahl der Neuinfizierten: Mit Stand Dienstag, 21. April, galten von 545 Infizierten 272 als geheilt.

37 Intensivbetten

An den Kliniken von Sozialstiftung (28) und Gemeinnütziger Krankenhausgesellschaft des Landkreises (9) stehen insgesamt 37 Intensivbetten zur Verfügung. Zehn dieser Intensivplätze sind mit Covid-19-Patienten belegt, elf Intensivbetten sind frei.

Von 38 Pflegeheimen in Bamberg Stadt und Land sind derzeit vier Heime betroffen. 26 von 38 Todesfällen sind diesen Heimen zuzuordnen, heißt es in der Mitteilung. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 82 Jahre, kein Verstorbener ist jünger als 60 Jahre. Fast drei Viertel sind älter als 80 Jahre.? red