Zahl der Infizierten ist stabil

Die Zahlen bleiben weiterhin stabil, wie seit mehren Tagen schon: Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 154 bestätigte Coronavirus-Fälle (Stand: Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr). Das teilte das Landratsamt Haßberge in Haßfurt am gestrigen Sonntag mit.

146 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch zwei Personen an dem Virus erkrankt. Sechs Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich zwölf Bürger.

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet dieser die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Das Bürgertelefon ist weiterhin unter der Rufnummer 09521/27600 zu erreichen: von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr. Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Kreises Haßberge, die ständig aktualisiert wird, unter: www.hassberge.de.

Hingewiesen wird außerdem auf die Corona-Hotline - ein Service der Bayerischen Staatsregierung. Diese ist täglich - auch an Wochenenden und Feiertagen - für alle Fragen rund um das Corona-Geschehen von 8 bis 18 Uhr unter Ruf 089/122220 zu erreichen. red