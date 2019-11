Zahl der Arbeitslosen bleibt niedrig

"Trotz spürbarem konjunkturellem Gegenwind gehen die Arbeitslosenzahlen in Agenturbezirk Bayreuth-Hof auch noch zurück. Mit 3,3 Prozent liegt die aktuelle Arbeitslosenquote auf Vorjahresniveau", zieht Sebastian Peine, Chef der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, Bilanz.

Noch besser als im Agenturbezirk sieht es im Landkreis Kulmbach aus, wo die Arbeitslosenquote stabil bei 3,0 Prozent blieb. 1247 Arbeitslose waren zu verzeichnen, zwei mehr als im Oktober. Aber: Noch vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote hier bei 3,1 Prozent gelegen. Dabei ist gegenüber 2018 insbesondere die positive Entwicklung beim Personenkreis der Langzeitarbeitslosen mit einem Rückgang um rund 16 Prozent zu erwähnen.

Die Kulmbacher Unternehmen meldeten 182 offene Stellen. Dringend gesucht werden medizinische Fachkräfte, wie zum Beispiel (Fach-)Ärzte, (zahn-)medizinische Fachangestellte, Physiotherapeuten, aber auch handwerkliche Spezialisten aus den Bereichen Anlagenmechanik, Sanitär, Heizung, Klima und Elektro. Gewerbliche Helfer finden ein gutes Angebot, wenn sie besondere Qualifikationen wie Kenntnisse und Erfahrungen in Metall, Elektro, auf dem Bau oder in der Lagerwirtschaft aufweisen können. Gesucht sind auch verschiedenste Kräfte für das Hotel- und Gaststättengewerbe - oftmals allerdings in Teilzeit, für geteilte Dienste und auf Minijob-Basis. Wenig Nachfrage besteht dagegen nach Bewerbern für kaufmännische und verwaltende Berufe. red