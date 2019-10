Zärtliche und bewegende Geschichten

Géraldine Maurin entführt am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr im Großen Saal des Alten E-Werks in die Welt der darstellenden Künste - und das in französischer Sprache. Die Gäste fliegen mit den zärtlichen, lustigen, gierigen und bewegenden Geschichten und reisen von Dorf zu Dorf, von Bauernhof zu Bauernhof, von Wald zu Wald und zum Meer. Wie ein geiziger Fakir, ein verdammter Wolf oder ein verliebtes Schwein. Die Künstlerin stammt aus Drôme in Frankreich und erfindet in ihrem "Atelier de contes et histoires de France" mit großer Leidenschaft regelmäßig neue Geschichten. Anmeldungen sind online unter www.vhs-bamberg.de oder im Sekretariat über die Kursnummer 0712 möglich. Restkarten gibt es an der Abendkasse. red