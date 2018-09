Zähne gesund erhalten

Der Awo-Bürgertreff bietet am Donnerstag, 27. September, um 16 Uhr, einen Vortrag über Zahngesundheit. Anlässlich des 27. Tages der Zahngesundheit am 25. September nimmt sich Zahnarzt Gabriel Hannig Zeit und informiert über wichtige Aspekte der Zahnpflege in den verschiedenen Lebensaltern. Im Anschluss ist noch Zeit, Fragen zu stellen. Interessierte mögen sich bitte bis zum 26. September telefonisch unter der Nummer 09562/4037283 anmelden. red