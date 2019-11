Bamberg 04.11.2019

Zählt für Gott der Einzelne?

Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er all das Leid zu? Mit dieser Frage setzt sich Bernd Olbrich am Sonntag, 10. November, 10 Uhr, und am Sonntag, 17. November, 17 Uhr, im Königreichssaal von Jehova...