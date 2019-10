Zählerstände melden oder ablesen lassen

Die Stadtwerke Forchheim sind ab Mittwoch, 23. Oktober, für rund sechs Wochen mit sechs Ablesern für die Jahresablesung Strom, Wasser und Gas im Forchheimer Stadtgebiet unterwegs. Als Netzbetreiber lesen die Stadtwerke alle Zähler im Stadtgebiet ab. Wichtig, weil aktuell wohl auch Betrüger unterwegs sind: Die offiziellen Ableser sind mit einer hellblauen Stadtwerke-Jacke, Ausweis mit Bild sowie einem mobilen Handgerät ausgestattet. Sollten die Ableser keine Person vor Ort antreffen, wird eine Ablesekarte hinterlegt. Die ablesenden Mitarbeiter verlangen keine Gelder oder Gebühren und bieten keine Verträge an. Außerdem können Kunden der Stadtwerke den Zählerstand auch online, telefonisch (09191/613240), per Fax (09191/613159) oder per E-Mail unter kundenservice@stadtwerke-forchheim.de übermitteln. red