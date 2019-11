Zählerablesung Wasser und Gas

Die Zählerstände für die Jahresverbrauchsabrechnung 2019 werden von Montag, 2., bis Montag, 23. Dezember, abgelesen. Der Zählerstand für die Jahresabrechnung wird unter Zugrundelegung des abgelesenen Zählerstandes und auf der Grundlage der maßgeblichen Erfahrungswerte zum 31. Dezember hochgerechnet. Die Ablesung wird von den Mitarbeitern der Firma R&Z-Messdienste durchgeführt. Die Ableser sind auch in den Abendstunden und samstags unterwegs. Die Stadtwerke bitten darauf zu achten, dass die Zähler zugänglich sind. Um zu vermeiden, dass sich jemand unberechtigt Zutritt verschafft, sollte man sich im Zweifelsfall den Ausweis zeigen lassen. Wer im Ablesezeitraum nicht zu Hause ist, wird gebeten, den Zählerstand selbst abzulesen und diesen schriftlich oder telefonisch unter 09571/955217, per E-Mail: info@stadtwerke-lichtenfels.de oder unter www.stadtwerke-lichtenfels.de durchzugeben. Wer nicht angetroffen wird, bekommt eine Ablesekarte per Post, die bis 31. Dezember ausgefüllt werden muss. red