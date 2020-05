Zacatin sucht einen ruhigen und konsequenten Tierfreund

Zacatin stammt - wie der ungewöhnliche Name schon vermuten lässt - aus Spanien, genauer gesagt aus dem Kronacher Partner-Tierheim Sierra Nevada bei Granada, wo übrigens auch noch zwei weitere Geschwister auf ein liebevolles Zuhause warten.

Dass die Hunde - dem Aussehen nach eine Mischung aus Deutschem und Belgischem Schäferhund (Malinois) - überhaupt noch am Leben sind, haben sie einem eifrigen Schutzengel zu verdanken. Dieser fand die Babys allein und verlassen in einer Hecke, als sie gerade mal vier Wochen alt waren. Irgendjemand hatte die Welpen in der freien Natur entsorgt, wohl wissend, dass sie ohne Mutter oder menschliche Hilfe qualvoll verhungern würden.

Liebevoll und mit viel Mühe wurden die Tiere aufgezogen und haben sich zu prächtigen Wonneproppen entwickelt. Trotzdem konnten sie bisher leider noch kein spanisches Herrchen für sich gewinnen. Daher durften Ende Februar wenigstens schon mal zwei der Geschwister nach Kronach ausreisen. Zacatins Schwester Gracia hat bereits eine neue Familie gefunden. Nun soll auch Zacatin noch seine Chance erhalten!

Wer sich für Zacatin interessiert, muss allerdings bedenken, dass er noch viel Geduld und Training einfordern wird. Er hat noch keinerlei Erziehung genossen und weiß nicht, wie man sich in einem Menschenhaushalt benimmt. Er ist im Tierheim aufgewachsen, kennt nur das Leben im Hunderudel und war noch nie in einem Haus.

Selbst das An-der-Leine-Gehen musste er erst lernen. Das klappt nun schon ganz gut; allerdings ist ihm noch vieles unheimlich und so heißt es: Leine fest in der Hand halten, da er bei einem ungewohnten Geräusch oder einem plötzlich vorbeifahrenden Auto durchaus noch erschreckt zur Seite springen oder anziehen könnte!

Sicheres, ruhiges und konsequentes Auftreten ist für ihn das A und O. Er muss spüren, dass er an der Seite seines Menschen gut aufgehoben ist, dass dieser die Richtung vorgibt. Interessenten können das Kronacher Tierheim unter der Telefonnummer 09261/20111 erreichen. red