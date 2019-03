Young Hawks kämpfen um den Aufstieg

Mit einem Heimspiel gegen Geretsried startet die U20 des ESC Haßfurt heute um 19.30 Uhr in die Endrunde der Junioren-Landesliga.

Das Team von Trainer Oliver Kratschmer, das sich in ihrer Gruppe 3 den Titel holte, trifft dabei lediglich auf den Vize-Meister der Gruppe 2, den EV Pfronten. Spitzenreiter SG Waldkraiburg/Berchtesgaden nimmt nicht am Kampf um den Aufstieg in die Bayernliga teil. Ihre zweite Partie bestreiten die Haßfurter am 8. März in Pfronten (20 Uhr), am 10. März in Geretsried (13.15 Uhr) und empfangen zum Abschluss am 17. März im Stadion Am Großen Anger dann den EV Pfronten (18 Uhr). rn