Young ClassX in Weismain

Auch in diesem Jahr präsentiert die BAUR-Gruppe wieder: "The Young ClassX Live in Concert". Am Freitag, 24. Januar, gastiert das Hamburger Jugendmusikprojekt wieder in der Weismainer Pfarrkirche.

"Voll bis unters Dach und minutenlanger Applaus - so war das Konzert der ,Young ClassX' in den vergangenen beiden Jahren in der St.-Martin-Kirche in Weismain. Viele Besucher schwärmten noch Tage und teilweise bis heute über den norddeutschen Musikgenuss. Und auch in diesem Jahr darf sich das Publikum am Obermain über ,The Young ClassX' freuen", sagt Stefan Gagel, Pressesprecher der BAUR-Gruppe.

Das Konzert des rund 20-köpfigen Chors beginnt am Freitag, 24. Januar, um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Es gilt freie Platzwahl.

Spenden für die Kreuzkapelle

Zu hören gibt es auch in diesem Jahr wieder Hits aus unterschiedlichen Genres. Der Eintritt ist frei - im Gegenzug freuen sich die Kirchenverwaltung in Weismain und die BAUR-Gruppe auf eine Spende zugunsten der Renovierung der Kreuzkapelle in Weismain. Wie im vergangenen Jahr sorgen die Veranstalter auch diesmal für einen schönen Ausklang der Veranstaltung: Auf dem Kirchenplatz gibt es im Anschluss unter anderem Bratwurst, Suppe und Glühwein.

"The Young ClassX" ist eine gemeinsame Initiative der Otto Group - zu der auch die BAUR-Gruppe gehört - und des Ensembles Salut Salon. Es ist ein Musikprojekt, das mittlerweile über 9000 Kinder und Jugendliche der Klassen 5 bis 13 an mehr als 80 Schulen in und um Hamburg für Musik begeistert. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise an Musik heranzuführen. Informationen unter theyoungclassx.de.