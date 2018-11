You Xie kandidiert auf Platz 25 der CSU-Liste

Am Samstag haben rund 300 Delegierte aus allen CSU-Verbänden in München die Liste aufgestellt, mit der die CSU bei der Europawahl im nächsten Jahr antritt. Mit dabei: der Bamberger CSU-Stadtrat, Verleger, Unternehmer und Betreiber eines China-Imbisses You Xie. In einer freien Sammelabstimmung wählten die Delegierten den "CSU-Stimmenkönig" der letzten Kommunalwahl auf Platz 25 der insgesamt 60 Plätze umfassenden CSU-Liste, wie es in einer Pressemitteilung des CSU-Kreisverbandes Bamberg-Stadt heißt.

"Ich freue mich darüber, dass die Delegierten der Landes-CSU mit der Nominierung von You Xie die Bamberger CSU auf unserem Weg, offener, jünger und attraktiver für junge Menschen zu machen, unterstützen", erklärt dazu der CSU-Kreisvorsitzende Christian Lange. Er dankte insbesondere der Staatsministerin Melanie Huml (CSU) sowie dem CSU-Bezirksvorsitzenden Hans-Peter Friedrich, die You Xie bei seiner Kandidatur unterstützt hätten.

Neben der etablierten Europaabgeordneten Monika Hohlmeier, die auf Platz 4 der CSU-Landesliste gewählt wurde, hat die CSU mit der Nominierung von You Xie in der größten Stadt Oberfrankens daher zwei Kandidaten, mit denen sie bei der Europawahl antritt. "Gerade als ein Mensch mit chinesischen Wurzeln ist Europa eine Einheit, für die ich mich in der europäischen Unionsfamilie gerne einbringen möchte", sagt You Xie. Das Ziel der CSU bei der Europawahl ist klar: Die Unionsparteien CDU und CSU wollen mit der Europäischen Volkspartei (EVP) stärkte politische Kraft im Europaparlament werden. red