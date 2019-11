Yoga-Workshop für Mütter mit Babys

Die Volkshochschule bietet einen Yogakurs speziell für Mütter an, die nicht ohne ihr Kind teilnehmen möchten oder können. Der Workshop am Sonntag, 10. November, zeigt Übungen, die man zu Hause gemeinsam mit einem Baby im Alter von drei bis acht Monaten machen kann. Beginn ist um 9.30 Uhr in der VHS, Löwenstraße 16. Es wird um Anmeldung entweder telefonisch unter 09561/88250 oder online über vhs-coburg.de gebeten. red