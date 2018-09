Yoga neu kennenlernen

Yoga - viele haben schon einmal etwas von diesem alten, ganzheitlichen Übungssystem aus Indien gehört oder es sogar selbst praktiziert. Peter Trapp, Pfarrer und Yoga-Lehrer, wird am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus im Rahmen eines Informationsabends über dieses Thema diskutieren. Ab Mittwoch, 26. September, finden dort wieder Kurse statt: um 19 Uhr für Anfänger und Wiedereinsteiger, um 20 Uhr für Erfahrene. Anmeldungen zu den Kursen sind bis 21. September beim Evangelischen Bildungswerk Coburg per E-Mail an ebw.coburg@elkb.de oder unter Telefon 09561/75984 möglich. red