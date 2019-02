Yoga mit Thomas Gundermann

Die Praxis des Yoga bewirkt eine Harmonisierung von Körper, Geist und Seele. Yoga umfasst die Techniken, um diese Einheit zu erreichen. Entspannende Wirkung wird durch Körper-, Atem- und meditative Übungen erreicht. Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet mit Thomas Gundermann zwei Yoga-Kurse an. Die beiden Kurse beginnen am Dienstag, 19. Februar, und umfassen zehn Abende. Der Kurs MI 201 Yoga findet jeweils von 17.45 bis 19.15 Uhr im Mehrzweckraum der Montessori-Schule, Thüringer Straße 14, statt. Der Kurs MI 202 Poweryoga findet jeweils von 19.30 bis 20.45 Uhr im Gemeindehaus Steinach, Angerstraße 1, statt. Eine Anmeldung ist jeweils über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder per Internet (www.vhs-kronach.de) möglich. red