Yoga-Kurs der VHS startet

In der Rückertschule (Schlossplatz 3) in Bad Rodach startet am Freitag, 6. März, ein Yoga-Kurs mit Carmen Klopf. Der Kurs erstreckt sich über zehn Termine, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr. Yoga ist eine sanfte und doch auch intensive Methode, um äußere und innere Beweglichkeit, Ausgeglichenheit und Ruhe zu finden. Carmen Klopf leitet die Kursteilnehmer an. Durch die Übungen werden die Skelettmuskulatur gestärkt, die Atem- , Kreislauf- und Stoffwechselfunktion optimiert, die Stressregulation verbessert, das vegetative Nervensystem günstig beeinflusst und körperliche, geistige und seelische Vorgänge bewusster erlebt und harmonisiert. Bitte bequeme Kleidung, Matte, Kissen, Trinkwasser und eine Decke mitbringen. Zwei Stunden vor Beginn bitte nichts mehr essen. Info und Anmeldung unter Telefon 09561/882559 oder unter www.vhs-Coburg.net. red