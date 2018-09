Am Dienstag, 11. September, findet der Kurs "Yoga in der Schwangerschaft" statt. Yoga fördert durch achtsame Atmung und Bewegung das Wohlbefinden, die Beweglichkeit und die Durchblutung des Körpers. Die Übungen werden auf dem Stuhl, im Stehen und im Liegen gemacht und sind besonders für Schwangere leicht auszuführen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Leitung übernimmt Anne Albersmeier. Der Kurs beginnt um 18 Uhr in der Schwangerenberatung Doum Vitae, Kapuzinerstraße 34. Anmeldung unter Telefon 0951/2086325. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red