Yoga im Freien und für Anfänger

Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr Gelassenheit in den Alltag zu integrieren. Unter der Anleitung von Nicole Mönch werden die Übungen in der Natur auf einer Wiese hinter der Schule durchgeführt. Bei ungünstiger Wetterlage kann der Musikraum genutzt werden. Bitte Yogamatte, Kissen oder Handtuch mitbringen. Kursstart ist am Montag, 6. Mai, um 17 Uhr. Infos und Anmeldung unter Telefon 09561/882559. red