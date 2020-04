Yoga gegen Mamastress

Mal ehrlich, wir Mamis wuppen doch gerade alles, oder? Wir machen unseren Job mal so eben neben Kind und Kegel, schmeißen den Haushalt, machen die Wäsche (die in diesen Coronatagen schier endlos scheint), machen Essen für die ganze Meute (was gefühlt tausendmal am Tag ist), machen danach alles wieder sauber (was gefühlt eine Million mal am Tag ist), sind Lehrerinnen, inzwischen sogar Friseurinnen. Wir machen es gerne, aber da haben wir uns doch auch etwas Entspannung verdient, oder? Wie wäre es mit etwas Kinderyoga? Dank meiner Dreijährigen, die das regelmäßig im Kindergarten gemacht hat, mache ich das jetzt täglich. Es gibt den Hund, den Leopard, den Baum, und - ganz wichtig - diesen hier (siehe Bild): Wie sagt meine kleine Yogalehrerin immer so schön? "Jetzt ganz wichtig, Mama, Augen zu. Oooooooommmm!"