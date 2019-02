Die Volkshochschule (VHS) Kronach bietet den Kurs "Yoga für Schwangere" mit der Hebamme Nadine Schnappauf an. Bewusstes Atmen und Meditation helfen, Spannungen abzubauen und den Körper für die Geburt zu stärken. Eine kurze Auszeit im Alltag, sich auf sich selbst und die Schwangerschaft zu konzentrieren und bewusst den eigenen Körper zu spüren sind Ziele des Kurses (Matte, Kissen und Getränk mitbringen). Kursbeginn ist am Mittwoch, 20. Februar (sieben Abende, ab 18 Uhr in der Lucas-Cranach-Schule, Turnstraße 7, Gymnastikraum). Eine Anmeldung ist über die VHS Kronach, Telefonnummer 09261/60600, oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red