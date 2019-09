Yoga für Krebskranke

Die Psychosoziale Krebsberatungsstelle Bayreuth bietet ab Oktober wieder einen Yoga-Kurs speziell für an Krebs Erkrankte an. Er findet ab dem 10. Oktober immer donnerstags von 9 bis 10 Uhr in den Räumen der Beratungsstelle, Maximilianstraße 52 - 54, statt. Marga Geppert leitet schon seit vielen Jahren Yoga-Kurse für Menschen, die an Krebs erkrankt sind, und begleitet sie in verschiedenen Stadien der Erkrankung.

Durch einfache und achtsame Bewegungen, Atem- und Meditationsübungen kann Yoga zur Ruhe führen, die körperliche Gesundheit und das psychische Wohlbefinden fördern. Anmeldung und weitere Informationen unter der Telefonnummer 0921/1503044 oder per E-Mail an: kbs-bayreuth@bayerische-krebsgesellschaft.de. red