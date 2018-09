Yoga für Einsteiger

Dieser Yogakurs der VHS ist auch für weniger geübte Teilnehmer geeignet: einfache Yogaübungen, einfache Atemübungen und einfache Bewegungsabläufe. Beginn ist am Dienstag, 25. September um 8.30 Uhr in den Räumen des BRK. Anmeldung ist telefonisch unter der 09261/60600 oder per Internet (www.vhs-kronach.de) möglich. red