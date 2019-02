Yoga - einfach für mich lernen

Mit sanftem Yoga locker und leicht in den Tag, das ist das Motte der Kursleiterin Iris Wachter von der Volkshochschule Kreis Kronach. Dieses Yogaangebot ist für alle Teilnehmer geeignet, die sanft in das Yoga einsteigen wollen. Es wird mit einfachen Yogaübungen, einfachen Atemübungen und einfachen Bewegungsabläufen geübt. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Socken, Decke, Kissen, Getränk. Kursbeginn ist am Dienstag, 26. Februar, um 9 Uhr im BRK in der Friesener Straße 46. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder über Internet www.vhs-kronach.de möglich. red