Yoga auf dem Stuhl ist eine Form des klassischen Kundalini-Yoga, die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die nicht mehr auf der Matte sitzen können oder möchten, die Möglichkeit bietet, trotzdem alle Vorteile des Yoga für sich zu nutzen. Die klassischen Übungen werden so angepasst, dass diese auf dem Stuhl sitzend oder mit und um den Stuhl herum ausgeübt werden können. Im VHS-Workshop "Kundalini-Yoga auf dem Stuhl zur Entlastung des Rückens" am Samstag, 29. September, werden sich die Teilnehmer mit korrekter (Sitz-)Haltung beschäftigen. Im Workshop von 10 bis 13 Uhr in der Hegler-Halle sind noch Plätze frei. Anmeldung: (Tel.: 09725/710 114, E-Mail: vanessa.parente@oerlenbach.de ). sek